Lohan verbringt Feiertage in einem Flüchtlingscamp

"Ich weiß noch nicht, ob ich während oder nach dem Jahreswechsel zurückgehe. Es kommt ein bisschen darauf an, wie es nach den letzten Anschlägen in Istanbul in der Türkei aussieht. Aber mich kann kein Anschlag davon abhalten, denen zu helfen, die unsere Hilfe gerade am meisten brauchen", erzählte sie "Page Six".

Lindsay Lohan mit einem Flüchtlingskind in einem Camp in der Türkei Foto: Viennareport

Obwohl sie ihre Familie, die in New York lebt vermissen werde, möchte sie lieber anderen helfen. "Meine Familie unterstützt mich dabei. Sie versteht, dass mein Fokus im Moment auf der Arbeit, meinem neuen Film und der Arbeit mit den Flüchtlingen liegt."

Lindsay Lohan bringt Flüchtlingskindern Geschenke Foto: Viennareport

Besonders die Arbeit mit Kindern soll dem Starlet Freude bereiten. "Sie hört sich ihre Geschichten an, interagiert, verbringt einfach Zeit mit ihnen. Sie hatte schon immer ein Händchen für Kinder", berichtete ein Insider.

Lindsay Lohan beschenkte Kinder mit Kuscheltieren und Puppen im Flüchtlingslager Gaziantep. Foto: Viennareport

Trotzdem wird die 30- Jährige nicht ganz auf Weihnachten und Silvester verzichten. "Ich liebe es, zu schenken. Deswegen werde ich meinen Freunden und meiner Familie auf jeden Fall Geschenke schicken. Ich weiß, das klingt albern, aber ich mag es zu geben. Ich bin besonders gut bei nicht- materiellen Geschenken." Das neue Jahr wird sie dann in Dubai feiern.

Lindsay Lohan auf Besuch im Flüchtlingslager Gaziantep Foto: Viennareport

Lindsay Lohan auf einem Foto, das sie auf Instagram gepostet hat. Foto: Viennareport