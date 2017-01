Liz Hurley: Sexy Grüße aus dem Schlafzimmer

"Gute Nacht aus Mailand", flötete Liz Hurley auf Facebook und postete ein besonders heißes Foto dazu. Im durchsichtigen Negligé rekelt sich die Schauspielerin auf dem Bett und lässt den Blick der Fans unweigerlich auf ihr Dekolleté schweifen. Wenn das nicht sexy Gute- Nacht- Grüße sind!

Das finden übrigens auch die Fans der 51- Jährigen. "Oh mein Gott! Was für eine unglaublich wunderschöne Frau", streut einer der Britin, die derzeit in der TV- Serie "The Royals" als Königin zu sehen ist, Rosen. Und ein anderer kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Miss Hurley, du bist eindeutig die außergewöhnlichste Frau, die ich je gesehen habe."

Liz Hurley ist mit 51 Jahren noch immer ein sexy Bikinigirl - und sich dessen bewusst. Foto: Viennareport

Ins Bett ist Liz Hurley an diesem Abend aber vermutlich allein gekrochen. Die Ex- Freundin von Hugh Grant ist derzeit nämlich Single. Aber vielleicht nicht mehr lange. Denn nach diesem sexy Schnappschuss stehen die Verehrer sicherlich Schlange ...

Wow! Diese sexy Urlaubsgrüße sendete Liz Hurley an ihre Fans. Foto: Viennareport