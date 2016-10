Lindsay Lohan steht vor dem Bankrott

Muss Lindsay Lohan Existenzängste haben? Schon mit nur drei Jahren stand die heute 30- jährige New Yorkerin vor der Kamera. Nach etlichen Auftritten in Werbespots schaffte sie es zudem, große Schauspielrollen zu ergattern. Das einzige Problem: Der große Ruhm bescherte der rothaarigen Schönheit zwar eine Menge Geld, jedoch investierte sie dies wohl am liebsten in Reisen und Partys. Nun kam der große Schock: Ihr Portemonnaie scheint leer zu sein und sie soll die Miete ihres edlen Apartments in London nicht mehr zahlen können.