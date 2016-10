Lindsay Lohan spendet Energydrinks für Flüchtlinge

Das Starlet fragte bei der deutschen Marke Mintanine an, die auch ihren Nachtklub mit den zuckerhaltigen Drinks versorgt, ob diese auch an Flüchtlinge Getränke liefern könnte. Als Spende. Wie Lohan auf diese Idee kam? Ein Insider erklärte, sie habe gedacht, "es gebe kaum Wasser, Essen oder irgendwas dort." Also sei einfach alles hilfreich, was gespendet wird. "Das ist ein Teil von Lindsays Mission, Flüchtlingen zu helfen."

Lindsay Lohan auf Besuch im Flüchtlingslager Gaziantep Foto: Viennareport

Lindsay Lohan beschenkte Kinder mit Kuscheltieren und Puppen im Flüchtlingslager Gaziantep. Foto: Viennareport

Auf der Website wird das Produkt als "blaue Koffein- Limonade" angepriesen, ein "Lifestyle- Drink", der nach "Wohoo" schmecken soll. Es soll keine künstlichen Süßungsmittel oder Koffein enthalten.

Lindsay Lohan auf einem Foto, das sie auf Instagram gepostet hat. Foto: Viennareport

Ihr Geschäftspartner Dennis Papageorgiou und das Starlet sollen weiter expandieren wollen. Von den beiden tauchten kürzlich Kussfotos auf. Sie erklärte jedoch, dass an den Gerüchten über eine Beziehung nichts dran sei. "Dennis ist nicht mein Freund. Er ist mein Geschäftspartner", sagte die 30- Jährige. Trotzdem halten sich gegenteilige Gerüchte.

Lindsay Lohan Foto: AP