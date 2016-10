Lindsay Lohan: Halber Ringfinger abgetrennt!

Eigentlich sah alles nach einem perfekten Tag aus: Die 30- Jährige machte am Sonntag einen Bootsausflug in der Türkei und genoss die Sonnenstrahlen. Doch als sie den Anker des Gefährts anheben wollte, verhedderte ihr Ringfinger sich in der Kette, die sich zusammenzog und ihren Finger amputierte.

Ihre Freunde bewiesen zum Glück Geistesgegenwärtigkeit und sammelten den abgetrennten Finger auf. Der "Girls Club"- Star wurde sofort in die Notaufnahme gebraucht und operiert. Anschließend teilte die Skandalnudel ihren Schock mit ihren Fans auf Snapchat und postete ein Bild ihres verbundenen Fingers.

Lohan: "Ich habe heute meinen halben Finger verloren ..." Foto: Snapchat/Lindsay Lohan

Über das Horrorerlebnis schrieb sie: "Das ist dabei herausgekommen, als ich mit dem Boot selbst Anker setzen wollte. Mein armer Finger. Ich habe fast meinen Finger von dem Anker verloren. Na ja, ich habe meinen halben Finger verloren, zum Glück haben wir das Stück von meinem Finger gefunden... Ich hatte gerade eine OP, um es wieder anzunähen. Es tut so weh."