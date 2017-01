Lindsay Lohan als PR- Gesicht für Erdogan

Skandalnudel Lindsay Lohan als PR- Botschafterin des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan? Die Schauspielerin, die zuletzt Gerüchte befeuert hatte, sie sei zum Islam konvertiert, ist am Freitag gemeinsam mit der siebenjährigen Bana, die durch ihre Tweets aus dem zerbombten Aleppo bekannt wurde, von Erdogan im Präsidentenpalast in Ankara empfangen worden. Lohan bezeichnete es als "Traum", von Erdogan und First Lady Emine eingeladen worden zu sein.