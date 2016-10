Liam Hemsworth: So heiß ist der Sex mit Miley

Bei Miley Cyrus und Liam Hemsworth scheint es gut zu laufen - und das in allen Lebenslagen. Nach ihrem ersten gemeinsamen Auftritt als Pärchen machen jetzt nämlich besonders intime Details in US- Medien die Runde. Denn auch im Bett sind der Schauspieler und die Sängerin angeblich auf einer Wellenlänge.

Miley Cyrus Foto: Viennareport

Liam Hemsworth und Miley Cyrus im April 2016 Foto: Viennareport

"Mileys Sexualität ist etwas, das ihn immer zu ihr hingezogen hat", plaudert ein Insider gegenüber "HollywoodLife" aus. Er mag es, wie gefühlvoll und sensibel sie mit ihm ist. Liam schätzt, dass Miley so ein kreatives Genie ist, nicht nur als Musikerin, sondern auch im Schlafzimmer."

Miley Cyrus Foto: face to face

Miley Cyrus Foto: AFP

In den Laken soll's bei der 23- Jährigen und ihrem um drei Jahre älteren Verlobten heiß hergehen, weiß der Insider weiter zu berichten. "Das kommt von Mileys offener Art, ihrer Pansexualität, die Liam liebt. Er hat nie zuvor jemanden wie Miley getroffen." Erst kürzlich verriet die ehemalige Disney- Darstellerin, dass sie "pansexuell" sei. Darunter fallen Menschen, die von beiden Geschlechtern angezogen sind und sich selbst nicht einem bestimmten Geschlecht zuordnen möchten.