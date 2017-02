Letzte Fotos: Falco glücklich mit großer Liebe

"Er war für uns der Hans Hölzel und nicht der Superstar Falco", erzählt Thomas Oberhofer im "Krone"- Gespräch. Der Tiroler Architekt hielt bis zum heutigen Tag die wahrscheinlich letzten Bilder Falcos vor seinem Tod unter Verschluss.

"Das hatte ich seiner Mutter versprochen, dass ich die zu ihren Lebzeiten nicht hergeben werde", so Oberhofer. Die Bilder seien keine Sensationshascherei, sondern einfach eine Bestandsaufnahme von Hans Hölzels Leben in der Dominikanischen Republik. Entstanden am 23. Jänner 1998.

Gefeiert wurde die Eröffnung eines Eisgeschäftes von Oberhofer in Anwesenheit seines Bruders Andreas, der mit dem Falken engen Kontakt pflegte. Quasi eine Urlaubsbekanntschaft, aus der Freundschaft entstand.

Warum die Bilder (sie liegen der "Krone" exklusiv vor) zusätzlich noch so besonders sind? Sie zeigen Falco glücklich, gemeinsam mit seiner österreichischen Partnerin Andrea B., die mit ihm gemeinsam feierte. Eine etwaige andere Liebschaft, wie es dieser Tage immer wieder hieß, kam da nicht vor und hätte sich als Thema in der Österreicher- Gemeinde auf der Karibikinsel bestimmt herumgesprochen.

Mit 40 Jahren verstarb Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik.

Feier- Reigen zu Hansi Hölzels rundem Geburtstag

Rechtzeitig zu seinem 60. Geburtstag feiern Freunde, Weggefährten, Fans und nicht zu vergessen die Musikindustrie Falco. 19 Jahre nach seinem Tod gibt es die volle Hans- Hölzel- Packung. So feiern die Falco- Jünger gleich drei Tage lang in der Wiener Kultdiskothek U4, seinem Lieblingslokal.

Genauso wird Falco im Fernsehen auf und ab gespielt. Den Anfang machte die viel diskutierte PULS- 4-Dokumentation mit vermeintlichen Geheimnis- Enthüllungen. Auch der ORF wusste mit einer Werkschau aufzuwarten. Gipfelpunkt am Sonntagabend, wenn Schauspieler Manuel Rubey in "Falco - Verdammt, wir leben noch!" über die Bildschirme flimmert.

Der Feier- Reigen zieht sich dieses Mal noch viel länger als zuletzt anlässlich seines 50. Geburtstages. Denn per sofort geht "Falco - Das Musical" auf Tour von Deutschland bis Wien, wobei man bis 11. Juni den Falken hochleben lässt.

