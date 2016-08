Leonardo- DiCaprio- Liebste unten ohne am Red Carpet

Schon mehrmals hat sich Nina Agdal für die "Swimsuit Issue" der "Sports Illustrated" in einen knappen Bikini geworfen, um lasziv am Strand zu posieren. Als das Magazin dieser Tage zum Stelldichein mit den Fans lud, kam die 24- Jährige, die seit Kurzem heftig mit Hollywood- Frauenheld Leonardo DiCaprio turtelt, in einem sehr freizügigen orangen Kleid.

Seit Kurzem turtelt Nina Agdal mit Leonardo DiCaprio. Foto: Viennareport

Unterm Kleid hatte Nina Agdal keinen Platz für ein Höschen. Foto: Viennareport

Dabei zeigte das Model aber nicht nur viel Dekolleté, sondern hielt es vor allem untenrum luftig. Links und rechts war der Rock nämlich so hoch geschlitzt, dass er nicht nur die Beine der Schönen, sondern auch noch viel mehr freilegte. Höschen? Fehlanzeige! Doch das war kein Grund für Agdal, g'schamig zu sein: Frech lüpfte sie den Rock, sodass die Fotografen gute Sicht auf ihren knackigen Po hatten.

Frech lüpfte Nina Agdal ihren Rock, damit man ihre knackige Kehrseite besser sehen konnte. Foto: Viennareport

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Nina Agdal mit freizügigen Fotos von sich reden macht. Schon öfter ließ die Dänin ihre Hüllen fallen und überraschte mit sexy Schnappschüssen ihre Fans. Kein Wunder, dass Leonardo DiCaprio da angebissen hat...

Nina Agdal Foto: instagram.com/ninaagdal

Mit diesem heißen Nacktfoto macht Nina Agdal ihre Instagram-Follower glücklich. Foto: instagram.com/ninaagdal

Nina Agdal in einem fröhlich gestreiften Badeanzug von Leonisa Foto: Viennareport