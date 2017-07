Leonardo DiCaprio: Herzschrittmacher unterm Shirt?

Fotos, die in den letzten Tagen in New York gemacht wurden, sorgen für Spekulationen über den Gesundheitszustand von Leonardo die DiCaprio.

Hat Leonardo DiCaprio einen Herzschrittmacher? Foto: www.PPS.at

Der Schauspieler wurde mehrmals bei Spaziergängen abgelichtet, wobei sich unter seinem T- Shirt jeweils ein rundes Objekt in Herznähe abzeichnet. Die gut informierte Promiseite "TMZ" spekuliert nun, es handle sich um einen Herzschrittmacher oder einen Herzmonitor.

Leonardo DiCaprio in New York Foto: www.photopress.at

Ein solcher kommt zum Einsatz, wenn bei einem Menschen Herzrhythmusstörungen vermutet werden.