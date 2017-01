Lena Dunham freut sich über unbearbeitetes Cover

Lena Dunham (30) freut sich darüber, sich so zeigen zu dürfen, wie sie ist - auch auf dem Titelfoto einer Zeitschrift. Sie bedankte sich am Dienstag auf Instagram bei allen Frauen, die "den Weg vorgeben, die weibliche Figur zu inspirieren und zu normalisieren", sowie beim US- Magazin "Glamour" dafür, "dass meine Cellulite ab heute am Zeitungskiosk dabei mithelfen kann".