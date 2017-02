Lebende Produzentin im In- Memoriam- Video gezeigt

Academy Awards der Pannen: Nicht nur, dass im Rahmen der 89. Oscarnacht der falsche Gewinner in der Kategorie "Bester Film" verkündet - und damit die größte Oscar- Panne aller Zeiten geliefert - wurde. Nun wurde auch bekannt, dass die australische Filmproduzentin Jan Chapman ("Das Piano") in einer In- Memorian- Einspielung irrtümlich für eine kürzlich verstorbene Kostümdesignerin herhalten musste.