LeAnn Rimes hat einen "Straffer- Po- Dienstag"

"Ich mag meinen Hintern. Ich mache im Moment etwas auf Instagram, das ich 'Tight Tush Tuesday' nenne und alle fanden das so toll. Da ist es irgendwie eine Aktion geworden. Ich arbeite sehr hart an meinem Po", erzählt die dem Magazin "Us Weekly".

Auch ihr Ehemann Eddie Cibrian stehe völlig hinter der Sache. "Wir sind da auf der gleichen Seite. Er ist ein richtiger Junge, wenn er trainiert. Dann macht er Lärm und grunzt und sowas. Ich bin mehr so: 'Ich kann mich gerade nicht mit dir befassen'. Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, war er nicht unbedingt der gesündeste Esser. Aber ich denke, ich habe ihn mittlerweile in mein Team geholt."

Nur absolut gesund lebt die "Can't Fight The Moonlight"- Interpretin laut "Bang Showbiz" aber auch nicht. Eine kleine Schwachstelle hat auch sie, wie sie zugibt: "Ich liebe Käse und das ist vor allem für Sänger schrecklich. Also wenn ich auf Tour bin, lasse ich die Finger davon, aber sobald ich zu Hause bin, kann ich auch mal eine ganze Rolle Ziegenkäse essen."