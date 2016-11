Leah Remini erhebt harte Vorwürfe gegen Tom Cruise

Kein Wunder, dass Scientology im Vorfeld alles versucht hat, um die Ausstrahlung einer Enthüllungs- Dokumentation über die Sekte zu verhindern. Die vom Kabelsender A&E produzierte, achtteilige Serie von Ex- Mitglied Leah Remini hat es nämlich in sich. Im Vorfeld verriet die "King of Queens"- Serienschönheit jetzt, dass auch Tom Cruise keinen Freifahrtschein von ihr bekommt - im Gegenteil.