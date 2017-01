Lea Michele sendet Nacktgrüße aus Silvesterurlaub

Bei diesem sexy Schnappschuss wird sogar der größten Frostbeule warm ums Herz: Splitternackt, die intimste Stelle nur von einem Blatt bedeckt, posierte Lea Michele für ihren sexy Nacktgruß aus dem Silvesterurlaub für ihre Fans. "Ich liebe dich bereits, 2017", schrieb die Schauspielerin, die mit der Hitserie "Glee" große Erfolge feiern konnte, zu dem Foto, das sie auf ihrer Instagram- Seite hochlud.

Doch nicht nur Michele macht ihre Fans mit heißen Bildern aus den Ferien ein bisschen neidisch. Auch sonst tummeln sich die Promis erzeit am liebsten in wärmeren Gefilden. Sylvie Meis etwa lässt dieser Tage die Seele in Dubai baumeln. Am besten geht das freilich im knappen Bikini, der die trainierten Kurven der Moderatorin perfekt in Szene setzt.

Model Ashley Graham hat sich zum Jahreswechsel kurzerhand ihres Bikinioberteils entledigt und genießt oben ohne die Aussicht, die sie vom Pool auf die Seychellen hat.

Victoria's- Secret- Beauty Izabel Goulart feierte den Jahreswechsel ebenfalls im sonnigen Süden. Ihre Fans macht die bis in die Zehenspitzen trainierte Brasilianerin aber nicht nur mit Sonne, Sand und Meer neidisch, sondern auch mit ihrer knackigen Kehrseite. Kein Wunder, dass da jemand kräftig zupacken musste ...

Gleich drei Model- Engel entspannten sich dieser Tage von den Strapazen der großen Victoria's- Secret- Show Ende November in der Sonne. Romee Strijd, Jasmine Tookes und Lais Ribeiro starteten im knappen Zweiteiler gemeinsam ins neue Jahr - und hatten dabei sichtlich Spaß.

Derweil hat Doutzen Kroes nicht nur ihre Familie, sondern auch Freundin Joan Smalls zum Silvesterurlaub nach Miami mitgenommen. Und wie es sich für zwei Models gehört, darf da ein heißes Bikni- Foto freilich nicht fehlen.