Larissa Marolt: Unfall bei TV- Dreh!

Am Samstag strahlt RTL seine Show "Kirmeskönige aus, in der Promi- Teams am Rummelplatz in lustigen Spielen um den Titel der "Kirmeskönige 2016" kämpfen werden. Doch bei den Aufzeichnungen zu der Show kam es zu einem dramatischen Zwischenfall für Larissa Marolt.

Bei der Aufzeichnung zu "Die Kirmeskönige" kam es für Larissa zum Schockmoment. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Unfall mit Bierkrügen

Wie die "Bild"- Zeitung berichtet, musste das Kärntner Model während einer Achterbahnfahrt zwei Bierkrüge mit möglichst viel Inhalt ins Ziel bringen. Die Krüge befanden sich in den Händen der 24- Jährigen, aber auch auf dem Kopf der Blondine befestigt.

Larissa Marolt mit ihren Teamkollegen Julius Brink und Massimo Sinato Foto: RTL/Stefan Gregorowius

"Akute Nackenschmerzen"

Nach der rasanten Fahrt klagte Larissa über akute Nackenschmerzen. Sanitäter eilten zur Hilfe, sogar der Abbruch des TV- Drehs stand im Raum. "Larissa stand kurz vor der Aufgabe", verrät ein Insider der deutschen Zeitung. "Sie wollte Ersatz- Kandidatin Sarah Nowak aus dem Hotel holen lassen." Bei der Untersuchung konnten die Sanitäter aber glücklicherweise nichts finden.

Larissa Marolt bei "Die Kirmeskönige" Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Was war passiert? Auf Nachfrage wollte Larissa Marolt nichts zu den dramatischen Minuten beim Dreh erzählen ...

Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen moderieren die Show "Die Kirmeskönige". Foto: RTL/Stefan Gregorowius