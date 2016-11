Larissa Marolt: So geht es ihr nach der Trennung

Die "Gala" traf Larissa Marolt bei einer Promi- Veranstaltung und fragte nach, wie es der 24- Jährigen nach dem Liebes- Aus mit ihrem Whitney geht. Immerhin waren die beiden seit 2011 ein Paar. Nach einem beherzten Griff in die Süßigkeiten- Box wiegelte das Model jedoch ab: "Sußigkeiten würde ich auch so essen. Das war jetzt echt ein dummer Zufall." An Liebeskummer leide sie nämlich nicht, so Larissa.

Larissa Marolt mit Whitney Sudler-Smith Foto: Viennareport

"Ich blicke in die Zukunft", zeigte sie sich nämlich kämpferisch. "Wir sind seit längerer Zeit getrennt, es war eine wunderschöne Zeit. Ich bin aber nicht jemand, der seine Beziehungen in der Öffentlichkeit austrägt, das ist nicht mein Stil. Und ich finde es auch nicht schön, wenn das Leute machen. Deshalb halte ich mich sehr zurück. Mir geht es aber sehr gut und ich kann mich jetzt meinen Jobs widmen", so das Model ganz ehrlich.

Larissa Marolt Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

2011 haben sich Larissa und der um 23 Jahre ältere US- Amerikaner, der Sohn einer Südstaaten- Millionärin ist, kennengelernt. Doch erst 2014 machte die Ex- "Austria's Next Topmodel"- Siegerin die Liebe öffentlich.

Infobox Larissa Marolt hat sich von ihrem Freund getrennt