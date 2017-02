Larissa Marolt: "Schöne Männer langweilen mich"

Doch warum herrscht bei Larissa Marolt in Sachen Liebe seit der Trennung von Whitney Sudler- Smith eine Flaute? Die Erklärung gibt die 24- Jährige jetzt der "Bild"- Zeitung. "Ich bin sehr wählerisch", zeigt sie sich selbstkritisch. "Es gibt so viele schöne Männer. Die zu schönen langweilen mich aber meistens", gibt die Kärntnerin offen zu.

Larissa Marolt Foto: Nicole Kubelka/face to face

Doch nicht nur das. Auch ihr Beruf als TV- Star und Model ist für eine Beziehung nicht unbedingt dienlich, wie sie verrät. "Es ist nicht einfach, den richtigen Partner zu finden, der genug Toleranz hat, denn ich bin ständig für Shows auf Reisen."

Momentan wolle sie sich daher auch lieber auf ihre Karriere fokussieren, so Larissa weiter. Aktuell steht die Ex- "Austria's next Topmodel"- Siegerin auch wieder vor der Kamera: für die Wüstenshow "Global Gladiators".

Larissa Marolt mit Whitney Sudler-Smith Foto: Viennareport