Larissa Marolt postet superheißes Bikinifoto

Mit der Folge 2.745 betritt Ex- "Austria's Next Topmodel" Larissa Marolt am Montagnachmittag in ORF 2 erstmals das TV- Hotel der ORF/ARD- Telenovela "Sturm der Liebe". Marolt schlüpft dabei dauerhaft in die Rolle von Alicia Lindbergh, einer jungen Ärztin mit skandinavischen und österreichischen Wurzeln.

Larissa Maroltist ab August in "Sturm der Liebe" zu sehen. Foto: ARD Das Erste

"Larielle, die Badenixe"

Bevor es aber soweit ist, ist die Beauty aus Kärnten erst einmal aus ihren Sachen geschlüpft, um auf Facebook ihre durchtrainierte Figur im Bikini feiern zu lassen.

Die Fans überschütten ihr Idol unter dem feschen Foto im schwarz- gelben Zweiteiler nur so mit netten Komplimenten. Unter anderem ist zu lesen: "Meine Güte, für so was brauchst du ja einen Waffenschein, liebe Larissa", "wunderschönes Foto, das sollte man sich für die nächste Ausgabe vom Bikinikalender vormerken", oder "du bist ein absoluter Hingucker." Auch nett: "Wahnsinn, wie schön du bist." Und richtig liebenswert ist das Wortspiel eines Facebook- Nutzers, der schreibt: "Larielle, die Badenixe".