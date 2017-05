Larissa Marolt mit "Sixpack" in Kult- Telenovela

Mit ihren 24 Jahren ist die ehemalige "Austria's Next Topmodel"- Siegerin Larissa Marolt extrem gut gebucht.

Seit ihrem Auftritt im RTL- Dschungelcamp ist das It- Girl aus Österreichs Süden Dauergast im deutschen Privat- TV: Ob "Promi Shopping Queen" oder "Grill den Henssler", sie war bereits überall dabei. Ab Donnerstag ist sie in der ProSieben- Show "Global Gladiators" zu sehen.

Ärztin in "Sturm der Liebe"

Wer dann noch nicht genug hat von ihr, kann demnächst gemeinsam mit Oma und Opa bei der ARD- Soap "Sturm der Liebe" reinswitchen. Ab Folge 2745 übernimmt Larissa Marolt die Rolle der Alicia Lindbergh in "Sturm der Liebe". Die junge Ärztin mit skandinavischen und österreichischen Wurzeln kommt in das Fünf- Sterne- Hotel "Fürstenhof", um ihre Beziehung mit Christoph Saalfeld zu retten. Doch als sie eintrifft, wartet eine böse Überraschung auf sie ...

Larissa Maroltist ab August in "Sturm der Liebe" zu sehen. Foto: ARD Das Erste

"Durchgehenden Rolle besonders interessant"

Marolt freut sich über ihr Engagement bei der Erfolgstelenovela: "'Sturm der Liebe' bietet Schauspielern die Möglichkeit, ihre Figuren über einen längeren Zeitraum und in all ihren Facetten zu entwickeln. Das finde ich bei einer durchgehenden Rolle besonders interessant", erklärte sie.

Bereits während ihres Schauspielstudiums am Lee Strasberg Theater & Film Institut in New York hatte sie eine durchgehende Rolle in der Sat.1- Telenovela "Anna und die Liebe" sowie eine Episodenrolle in "Danni Lowinski". Zuletzt sah man sie in diversen Fernsehproduktionen wie "SOKO 5113", "Alarm für Cobra 11" und "Mila".

Larissa Marolt: Krimi-Rolle bei "Alarm für Cobra 11" Foto: © RTL / Guido Engels

"Sturm der Liebe" steht Montag bis Freitag um jeweils 15.10 Uhr auf dem Programm von ORF 2.