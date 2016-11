Larissa Marolt hat sich von ihrem Freund getrennt

"Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte und daher möchte ich heute mitteilen, dass Whitney und ich seit längerer Zeit getrennt sind", erklärte Larissa Marolt jetzt der "Bild". Seit fünf Jahren führten Larissa Marolt und Whitney Sudler- Smith eine Fernbeziehung: Sie lebte in Wien und Kärnten, der 47- Jährige in New York.

Larissa Marolt und Whitney Sudler-Smith im Dezember 2014 in Sudler-Smiths Heimat South Carolina Foto: Viennareport

Ob die Entfernung der Grund für die Trennung war, oder etwas anderes den Ausschlag gegeben hatte, wollte die 24- Jährige nicht verraten. Nur so viel verriet die Kärntnerin: "Mir geht es sehr gut und ich bin in meinem beruflichen und privaten Leben sehr glücklich."

Whitney Sudler-Smith ist der Sohn des steinreichen Goldman-Sachs-Teilhabers Arthur Altschul. Foto: Viennareport

2011 haben sich Larissa und der um 23 Jahre ältere Amerikaner, der Sohn einer Südstaaten- Millionärin ist, kennengelernt. Erst 2014 machte die Ex- "Austria's Next Topmodel"- Siegerin die Liebe aber öffentlich.

Larissa Marolt Foto: APA/HERBERT NEUBAUER