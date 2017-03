"Landarzt" Walter Plathe liebt Männer und Frauen

Wie die "Bild" berichtet, bekennt sich der Schauspieler in seinem autobiografischen Werk "Ich habe nichts ausgelassen" zu seiner Bisexualität.

"Darf mehr lieben als andere"

"Ich durfte die schöne Erfahrung machen, dass ich mehr lieben darf als andere, nämlich Frauen und Männer", sagt Plathe, der bei uns vor allem mit der TV- Serie "Der Landarzt" bekannt wurde, aber auch im "Traumschiff" oder in "Klinik unter Palmen" zu sehen war. Dies sei Teil seines Lebens und er habe es nicht verschweigen wollen.

Walter Plathe 2016 in Berlin Foto: Tamara Bieber/face to face

Plathe war zweimal verheiratet. Doch dies sei Fassade gewesen. Schon während seiner ersten Ehe mit Constanze in den Neunzehnsiebzigerjahren verliebte er sich in einem jungen Regisseur.

Ehefrau reichte die Scheidung ein

Als Plathe seiner Frau seine Neigung eingestand, reagierte diese fassungslos und reichte die Scheidung ein: "Sie hat es einfach nicht verstanden, was ich wiederum sehr gut verstehen konnte. Alle Träume, alle Pläne, alle Hoffnungen waren zerplatzt. Doch bei all der großen Traurigkeit - niemand hat mich verurteilt, verstoßen oder mir Vorwürfe gemacht." Auch eine Affäre mit einem Zahnmedizinstudenten gesteht Plathe, der bis 2008 fast zehn Jahre in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Victoria Sturm verheiratet war, in dem Buch ein.

Walter Plathe und Ex-Ehefrau Victoria Sturm Foto: face to face/Reiche

"Es ist ein wunderbares Leben, wenn es einem gegeben ist, sich emotional zu verausgaben, wenn man so viel Liebe vergeben kann. Aber es zehrt auch an der Substanz ...", fasst Plathe gegenüber der "Bild" seine Vergangenheit zusammen.