Lagerfeld: Kardashian selbst schuld am Überfall

Kardashian war zur Fashion Week nach Paris gereist und dort in der Nacht auf Montag in ihrer Luxusresidenz überfallen worden. Die Räuber erbeuteten Schmuck im Wert von etwa neun Millionen Euro.

Kim Kardashian, Kanye West Foto: Viennareport

"Ich verstehe nicht, warum sie in einem Hotel ohne Sicherheit abgestiegen ist", sagte Lagerfeld. "Wenn man so berühmt ist und wenn man seinen Schmuck im Internet vorzeigt, dann geht man doch in Hotels, wo sich niemand dem Zimmer nähern kann." Kardashian hatte wenige Tage zuvor ein Bild mit einem funkelnden Ring am Finger bei Instagram geposted.

Kim Kardashians vier Millionen Dollar teurer Verlobungsring. Foto: Instagram/Kim Kardashians

Der kommunistische Parlamentsabgeordnete Andre Chassaigne kritisierte die "Aufregung" um den Überfall auf Kardashian angesichts wichtigerer Dinge. "Wenn man diese Aufregung erlebt und sieht, dass über die Bombardierung der Krankenhäuser von Aleppo überhaupt nicht mehr geredet wird, dann muss man wirklich wütend werden."

Kim Kardashian auf der Fashion Week in Paris Foto: Viennareport