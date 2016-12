Lässt Jolie heimlich Alk in sein Essen mischen?

Ein Insider wird einer "Enterpress"- Meldung zufolge zitiert: "Brad ist wie besessen von dem Gedanken, dass ihn Angies Spione verfolgen. Er schaut immer über seine Schulter wenn er vor die Tür geht und spricht nie über wichtige Dinge in seiner Mietwohnung. Er ist überzeugt, dass sie mit Aufnahmegeräten und versteckten Kameras verwanzt ist und er checkt regelmäßig sein Telefon und selbst den Toaster."

Angelina Jolie Foto: CapFSD/face to face

In ihrem Kampf ums alleinige Sorgerecht für die sechs Kinder hatte Jolie den 52- Jährigen als Alkoholiker und Drogensüchtigen hingestellt - weshalb er sich nun regelmäßig Tests unterziehen muss, wenn er seine Kids sehen will.

Brad Pitt bei einem Fan-Event für seinen neuen Film "Allied" Foto: Viennareport

Das hat laut des "Globe"- Insiders zur Folge, dass Pitt kurz vor einem Nervenzusammenbruch stehen soll: "Er ist so paranoid geworden, dass er sogar glaubt, Kellner könnten in Angies Auftrag Alkohol in seinem Essen untergemischt haben. Damit er positiv beim nächsten Bluttest auf Alkohol testet. So könnte er nämlich seinen Anspruch aufs geteilte Sorgerecht auf Dauer verlieren."

Brad Pitt Foto: Viennareport

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport

Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox (von links) Foto: AFP