Lady Gaga wehrt sich gegen böse Figur- Kritik

"Born this way"- Superstar Lady Gaga wird für ihre Performance in der Half Time Show des Super Bowl 2017 gefeiert, Millionen Zusehern hat sie eingeheizt. Doch nicht über ihre Darbietung, sondern über etwas ganz anderes ist eine heftige Debatte entflammt: das kleine Bäuchlein, das sie ihren Fans präsentiert hat. Nach zahlreichen Beleidigungen im Netz sieht sie sich sogar genötigt, ein Statement abzugeben - und weist ihre Bodyshamer in die Schranken.