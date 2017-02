Lady Gaga turtelt mit ihrem feschen Manager

Ein Insider verriet, dass die 30- Jährige schon seit einiger Zeit mit dem Showbiz- Zampano, der unter anderem auch Jennifer Lopez, Justin Bieber, Christina Aguilera, Amber Heard und Miley Cyrus managt, turteln soll.

Christian Carino Foto: Viennareport

Lady Gaga mit Christian Carino auf dem Weg ins Kings-of-Leon-Konzert Foto: Viennareport

Das Kings- of- Leon- Konzert im Jänner hätte sie mit Carino nicht nur besucht, sondern dort auch mit ihm gekuschelt.

Lady Gaga und Taylor Kinney Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Im letzten Sommer hatte sich die Sängerin nach fünf Jahren von ihrem Verlobten Taylor Kinney getrennt. Erst kürzlich hatte es laut "Bang News" Spekulationen gegeben, dass die Sängerin vorhabe, ihre Beziehung zu Kinney wieder aufleben zu lassen, nachdem sie zugegeben hatte, dass sie traurig wäre, hätte er eine neue Freundin.

Auf die Frage, wie sie es fände, wenn ihr Ex in einer neuen Beziehung wäre, antwortete Gaga: "Ich werde keine verdammte Party schmeißen! Ich will nicht wie ein Hippie klingen, aber irgendwie bin ich einer und er auch. Wir lieben uns, das ist alles. Es geht einfach um Veränderungen im Leben und wir sind alle an verschiedenen Punkten und konzentrieren uns auf verschiedene Dinge. Ehrlich gesagt ist Taylor verdammt cool. Er hat über die Jahre alle kreativen Transformationen, die ich gemacht habe, mitgemacht und er hat mich immer unterstützt und geliebt."