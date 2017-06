Lady Di: "Wollte mir die Pulsadern aufschneiden"

In dem bislang unveröffentlichten Material erzählt sie, dass sie die Nacht vor der Hochzeit am 29. Juli 1981 schlaflos verbrachte und bulimische Anfälle hatte: "Ich aß alles, was ich irgendwo finden konnte, was meine Schwester amüsierte, weil sie mit mir in Clarences Haus war. Niemand verstand, was dort passierte."

Prinzessin Diana Foto: CapitalPictures/face to face

Als hätte Diana damals nicht schon unter genug Druck gestanden, belastete sie die Anwesenheit einer bestimmten Frau ganz besonders: Camilla Parker- Bowles, Charles jetzige Ehefrau. Darüber verrät sie: "Als ich den Gang in der Kirche entlangging, suchte ich nach Camilla. Ich wusste, dass sie da war, natürlich."

"Wollte mir Pulsadern mit Rasierklingen aufschneiden"

Nach der Hochzeit verfiel Diana in eine schwere Depression. Die Bulimie wurde immer schlimmer und die Prinzessin dünner und dünner. Nur wenige Wochen nach der Trauung habe sie sich umbringen wollen: "Ich habe versucht, mir meine Pulsadern mit Rasierklingen aufzuschneiden."

Prinzessin Diana Foto: AFP

Daraufhin kehrte Diana nach London zurück, wo sie sich in die Hände von Therapeuten begab. Im Oktober erfuhr sie schließlich von ihrer Schwangerschaft. Nachdem der Thronfolger im Juni 1982 geboren wurde, habe sich Diana ausgeschlossen gefühlt und an einer postnatalen Depression gelitten. Über die Taufe des damals sechs Wochen alten Prinzen sagt sie laut "Bang Showbiz": "Es gab unendlich viele Bilder von der Queen, deren Mutter, Charles und William. Ich wurde den ganzen Tag über komplett ausgeschlossen. Ich war verzweifelt, weil ich eben erst die Geburt hinter mir hatte. [...] Und alles wurde einfach für mich entschieden."