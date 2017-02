Kylie und Madonna schmachten heißesten Häftling an

Sein "sexy Verbrecherfoto" machte den Kalifornier Jeremy Meeks weltbekannt, nun macht er als Model Karriere. Am Montag war er im Rahmen der New York Fashion Week für Philipp Plein am Catwalk.

Jeremy Meeks bei der New York Fashionweek Foto: AP

Jeremy Meeks am Catwalk Foto: AP

Unter den bewundernden Blicken von Madonna und Kylie Jenner, die in der Front Row Platz genommen hatten, zeigte der Ex- Gangster, der 2014 wegen unerlaubten Waffenbesitzes ins Gefängnis wanderte, Wintermode des Designers.

Madonna und Kylie Jenner bewundern Jeremy Meeks am Catwalk Foto: AP

Kylie Jenner und Madonna wechseln Blicke Foto: AP

Madonna bei der Fashion-Show von Philipp Plein Foto: AP

Bei einer Waffenrazzia im Juni 2014 war sein Bild nach der Festnahme von der Polizei in Stockton auf Facebook veröffentlicht worden.

Das "sexy Verbrecherfoto" bescherte dem Mann mit den stahlblauen Augen, kurzgeschorenen Haaren und markanten Gesichtszügen weibliche Anhänger auf der ganzen Welt, berichtete die APA damals.