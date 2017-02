Kylie Minogue: Trennung von ihrem jungen Verlobten

Eineinhalb Jahre waren Kylie Minogue und Joshua Sasse ein Paar und eigentlich schien das Glück für die Sängerin nach der Verlobung mit dem 29- Jährigen perfekt. Doch jetzt der Schock: Wie die "Sun" berichtet, habe die Australierin ihrem Verlobten den Laufpass gegeben. Der Grund für das plötzliche Liebes- Aus: Angeblich habe der Schauspieler seine Freundin mit seiner spanischen Kollegin Marta Milans, die er im letzten Jahr bei Dreharbeiten zum TV- Drama "No Tomorrow" kennengelernt hat, betrogen.

Marta Milans Foto: John Sciulli/Getty Images for BVLGARI/AFP

Daher können Kylie ihrem Verlobten "nicht mehr länger vertrauen", so ein Insider zur Zeitung. Mittlerweile habe der 29- Jährige auch schon aus Minogues Wohnung im Westen Londons auszeihen müssen. "Sie ist absolut am Boden zerstört, total untröstlich. Sie dachte wirklich, er wäre der Eine", so der Insider weiter.

Kylie Minogue Foto: Viennareport

Die Trennung kommt für viele überraschend. Immerhin schwärmte Minogue noch vor Kurzem in einem Interview über ihren Liebsten und die Hochzeitspläne. Für Sasse wollte die Sängerin sogar ihrem berühmten Nachnamen opfern. "Kylie Sasse ist ein großartiger Name. Es ist ein großartiger Bühnenname. Kylie Minogue kam noch nie leicht über die Lippen", so die 48- Jährige.

Kylie Minogue und Joshua Sasse Foto: Viennareport