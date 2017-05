Kylie Jenner verwandelt sich in eine sexy Barbie

Kylie Jenner ist für ihren extrem gestylten Look bekannt. Ohne auffällige Perücken, falsche Wimpern und tonnenweise Make- up sieht man die 19- Jährige selten. Kein Wunder, dass das "Flaunt"- Magazin da auf eine ganz besondere Idee gekommen ist und die Schwester von Topmodel Kendall Jenner kurzerhand in eine Barbie- Puppe verwandelte.

Für die Bilderstrecke posierte Kylie in knappen, hauptsächlich pinken Outfits. Zudem bekam die "Keeping Up With The Kardashians"- Darstellerin eine Perücke mit langen, blonden Haaren sowie auffälliges Make- up in rosarot verpasst. Die Bilder stellte Kylie stolz auf Instagram, verpasste ihnen die Worte "Life in plastic it's fantastic", ein Zitat aus dem 90er- Jahre- Hit "Barbie Girl" von Aqua.

Und auch von den Fans kriegt die Jüngste des Kardashian- Klans, die ab Juli mit "Life With Kylie" eine eigene TV- Show bekommt, nur Lob für ihren außergewöhnlichen Look: "Ich liebe dich in Blond", "Du schaust frech aus, Mädchen" oder "Sehr heiß", heißt es auf Instagram.