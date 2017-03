Kylie Jenner verkauft ihren nackten Po

Da hat sie eindeutig von der Besten gelernt: Denn schon Kim Kardashian sorgte mit ihrem ausladenden Po des öfteren für Aufsehen. Jetzt zieht die Jüngste im Kardashian- Klan nach und präsentierte am Freitag ihr einzigartiges Geschäftsmodell.

Ihre Fans können ihr halb nacktes Idol nämlich jetzt ganz nah am Herzen tragen. Einen heißen Schnappschuss, auf dem Kylie ihre Jeans lasziv über die Hüften schiebt und ihr halb nacktes Hinterteil neckisch in die Kamera hält, ließ die 19- Jährige jetzt nämlich auf T- Shirts in Weiß, Schwarz und Grau drucken.

Wer lieber Kylies anderen Vorzüge sehen möchte: Es gibt die Promi- Leiberln auch mit einem Foto, auf dem man das It- Girl von vorne sieht. So viel nackte Haut kriegt man da allerdings nicht zu sehen - denn auf diesem Motiv trägt die Kardashian- Schwester einen BH ...