Kylie Jenner lässt Brüste wöchentlich vermessen

Kylie Jenner wurde ja schon häufig unterstellt, sie habe ihre Brüste hat operativ vergrößern lassen. Bislang hat die 19- Jährige das jedoch immer verneint. Dennoch statte sie ihrem Beauty- Doc wöchentlich einen Besuch ab, sickerte jetzt durch. Der Grund: Der Schönheitschirurg muss sich ein regelmäßiges Bild davon machen, dass Kylies Rundungen noch straff genug sind.

"Kylie weiß, dass ihre Brüste zu ihren größten Vorzügen gehören und gibt auf sie deshalb auch besonders Acht. Sie lässt sie jede Woche messen, damit sie deren Größe und Senkung immer auf dem Schirm hat. Sobald etwas nicht an seinem Platz ist, sind ihre Chirurgen sofort zur Stelle", verrät ein Insider jetzt dem "Heat"- Magazin.

Und angeblich lässt sich der "Keeping Up With the Kardashians"- Star diesen Luxus auch einiges kosten, berichtet "Bang Showbiz". Jährlich stecke Kylie nämlich rund 215.000 Euro in ihre pralle Oberweite. "Kylie ist es egal, wieviel der Spaß kostet", plaudert die anonyme Quelle weiter aus. "Ihr geht es einfach um die Resultate und die machen sie glücklich. Ihre Brüste werden nur langsam größer und das lässt sie komplett natürlich aussehen."

