krone.at- User wünschen "Mörtel" gute Besserung

"Ich habe bereits einige Behandlungen hinter mir und muss jeden Tag ins Spital fahren", verriet Richard Lugner am Montag. Was dem umtriebigen Baumeister fehlt, darüber hüllt er sich bislang aber in Schweigen. "Mehr sage ich dazu nicht", so die knappe Antwort.

Richard Lugner

Die krone.at- User jedenfalls sind besorgt um Richard Lugner und schicken ihrem "Mörtel" reihenweise Genesungswünsche. "Lieber Herr Lugner, wünsche Ihnen rasche und vollständige Genesung!", schreibt etwa sputnik. "Sehr viele Menschen mögen Sie, ich auch und bete für Sie!" Auch User ankona sendet dem Baumeister für die nächsten Wochen viel Kraft: "Ich kenne Sie als überaus freundlichen Menschen, alles Gute für Ihre baldige Genesung." User exxonvaldes streut dem 84- Jährigen sogar noch mehr Rosen: "Sehr geehrter Herr Lugner, Sie sind ein Vollprofi der ersten Klasse", ließ er über die Storykommentare ausrichten. "Bitte, bitte nicht übertreiben. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. Hochachtung für Ihre Leistung!"

Cathy und Richard Lugner

Richard Lugner

Für viele krone.at- User gehört Richard Lugner einfach zu Österreich, so auch für den User mit dem Nickname ferndiagnose. Annforyou ist sich ebenfalls sicher: "Man mag ihn selten verstehen und öfters belächeln, im Grunde aber würde er fehlen." Und Index meint sogar: "Da Lugner hat bereits Mundl- Status erreicht! Er is, und des mag i so an uns, eben a exzentrischer Typ, a Österreicher eben. Sei ma stolz, dass ma 'n haben, der Unterhaltungswert is groß und erreicht hat er genug in sein Leben, mehr als die meisten von uns erreichen werden. So jemandem muss man Respekt zollen!"



Richard Lugner mit seiner Cathy

Und User elmar01 fragt sogar entsetzt: "Hr. Lugner - Sie werden uns doch nicht verlassen wollen? Um Himmel Christis willen, bloß das nicht! Wir lieben Sie - als österreichisches Faktotum! Sie sind die Creme der sogenannten High Society in Österreich! Jeder Opernball ohne Sie ist eine fade Show! Ich bitte Sie - werden sie bald wieder gesund und sind wieder ein Stück Österreich!"

Richard Lugner

Ehemann Richard Lugner hat offenbar besonders das Bommelchen am Po gefallen.

Cathy und Richard Lugner