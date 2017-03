Kristen Stewart überrascht mit raspelkurzen Haaren

Ganz geheuer scheint Kristen Stewart ihre neue Frisur noch nicht zu sein. Immerhin wurde die Schauspielerin als Bella Swan in der "Twilight"- Reihe mit langen, dunklen Locken bekannt. Die zeiten der wilden Mähne sind zwar schon länger vorbei, so raspelkurz, wie die 26- Jährige ihre Haare aber jetzt trägt, waren sie noch nie.

Kristen Stewart Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP

Auf wenige Zentimeter hat sich Stewart ihre bislang schulterlangen Haare abrasieren und den Rest blondieren lassen. "Wir haben heute mal etwas anderes ausprobiert", schrieb Friseurin Bridget Brager laut APA unter ein Foto der frisierten Stewart auf Instagram.

Ob sich die 26- Jährige den Schopf aus einem bestimmten Grund oder einer Laune heraus scheren ließ, war zunächst unklar. Das US- Magazin "People" mutmaßt, dass Stewart sich den Look für eine Rolle zulegte. Sie habe erst kürzlich eine Rolle in dem Thriller "Underwater" angenommen.

Kristen Stewart Foto: VALERIE MACON / AFP