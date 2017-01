Kristen Stewart: "Trump war besessen von mir"

"Vor einigen Jahren war er richtig besessen und verrückt nach mir. Das war verdammt komisch", erklärte die 26- jährige Brünette während des Sundance Film Festivals gegenüber "Variety". "Ich kann es noch nicht einmal verstehen. Es ist so abwegig, dass ich gar nicht glauben möchte, dass es wirklich passiert ist. Das ist krank."

Kristen Stewart und Robert Pattinson Foto: Jon Furniss/Invision/AP

Trump habe sich zu diesem Zeitpunkt wie ein Reality- Star verhalten, der keine Ahnung habe. Einige Tweets des heutigen Präsidenten lauteten damals: "Robert Pattinson sollte Kristen Stewart nicht zurücknehmen. Sie hat ihn betrogen, wie es ein Hund tun würde und sie wird es wieder tun. Schaut nur zu. Er hat etwas viel Besseres verdient!" oder "Jeder weiß, dass ich recht habe und Robert Pattinson Kristen Stewart den Laufpass geben sollte. In einigen Jahren wird er mir dankbar sein. Sei klug, Robert."

Kristen Stewart Foto: Viennareport

Außerdem erklärte Trump laut "Bang Showbiz": "Ich hoffe, dass Robert Pattinson sich nach der 'Twilight'- Premiere am Freitag, nicht wieder öffentlich mit ihr zeigt - sie wird ihn wieder betrügen!" Mittlerweile ist das für Kristen Stewart alles Vergangenheit. Sie ist in einer Beziehung mit Miley Cyrus' Ex- Gespielin Stella Maxwell. Robert Pattinson verlobte sich derweil mit der Musikerin FKA Twigs.

Foto: AFP