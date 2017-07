Kris Jenner: Sexy Bikini- Selfie mit 61 Jahren

Khloe Kardashian veröffentlichte jetzt ein Foto ihrer Mutter auf Instagram, das die 61- Jährige nur im Bikini zeigt. "Kris Jenner sieht zum Anbeißen aus! Ich sehe dich, Mami! #6KinderUndBöse!", kommentiert die Schwester von Kim Kardashian den heißen Schnappschuss.

Kein Wunder, dass da selbst den Fans die Spucke wegbleibt. "Wow!", "Was für ein wunderschöner Körper!" oder "Mama, dich muss man gesehen haben", schreiben User voller Anerkennung neben das Bikini- Foto von Kris Jenner.

Hartes Training für sexy Kurven

Vor einer Weile hatte die Reality- TV- Darstellerin bereits verraten, dass sie morgens früh aufstehe, um zu trainieren. "Ich versuche, so viel wie möglich zu trainieren und gut zu essen. Ich stehe um 4.30 Uhr auf und trainiere. Ich bin ein Genießer, also liebe ich Essen, das ist ein Problem", so Jenner laut "Bang Showbiz".

Kris scheint sichtlich stolz auf ihre gute Figur und ist nicht schüchtern, wenn es darum, sie zu zeigen. In der ersten Staffel von "Keeping Up With The Kardashians" posierte die damalige Ehefrau von Bruce Jenner nur mit einer Flagge und der olympischen Goldmedaille von Bruce. Auch auf Instagram lassen sich einige Bikini- Fotos finden, die denen ihrer berühmten Töchter in nichts nachstehen. Die Reality- Queen hatte in der Vergangenheit bereits zugegeben, sich mit Botox und Lasern behandelt haben zu lassen. Auch eine Brust- OP ließ Kris Jenner vornehmen.