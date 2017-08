Krebsrückfall bei Hollywoodstar Val Kilmer?

Große Sorge um Val Kilmers Gesundheit. Im April hatte er nach etlichen Dementis endlich zugegeben, dass er an Krebs leidet. Genauer gesagt Mundkrebs, so wie sein Kollege Michael Douglas, der das - zum Ärger von Kilmer - in einem Interview verraten hatte. Er sei aber auf dem Weg der Besserung, so Kilmer damals. Jetzt der Schock: Angeblich hat der Schauspieler einen Rückfall erlitten.