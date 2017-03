Krassnitzer im "Krone"- Gespräch über 40. "Tatort"

Am 23. April ermittelt Harald Krassnitzer als längst dienender österreichischer "Tatort"- Kommissar in seinem 40. TV- Einsatz. Diesmal sogar in den eigenen Reihen, denn in der Jubiläums- Folge "Wehrlos" - Erfolgsautor Uli Brée steuerte das Drehbuch bei, und Christopher Schier führte Regie - gilt es, gemeinsam mit Partnerin Adele Neuhauser den Tod des Chefs der Polizeischule aufzuklären.