Krankheit und Tod: Krise beim "Villacher Fasching"

Bis zu 1,3 Millionen Österreicher haben sich im Vorjahr im ORF den "Villacher Fasching" angeschaut. Und auch in diesem Jahr wird die traditionelle Sitzung der Faschingsgilde aus Kärnten am Faschingsdienstag wieder für Topquoten sorgen. Hinter den Kulissen gab es in diesem Jahr aber wenig zu lachen.