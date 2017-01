Kourtney Kardashian verschickt heißes Nacktfoto

Kein Wunder, dass bei Kourtney Kardashian und ihrem Ex Scott Disick derzeit wieder ordentlich die Funken fliegen sollen. Die "Keeping Up With The Kardashians"- Beauty urlaubt derzeit nämlich mit ihren Kids und Disick in Costa Rica - und hatte für den 33- Jährigen offenbar eine besonders sexy Überraschung parat.

Zu nächtlicher Stunde, als die Sprösslinge Mason, Penelope und Reign bereits friedlich in ihren Hotelbetten schlummerten, gab's für die Eltern heiße Wasserspielchen. Pudelnackt planschte Kourtney im privaten Schwimmbecken. Ein Foto von ihrem hüllenlosen Vergnügen schickte die älteste Kardashian- Schwester ganz getreu der Familientradition dann via Snapchat und nur mit dem Wort "Göttin" versehen in die Welt.

Schon seit Dezember scheinen Kourtney Kardashian und Scott Disick wieder ein Paar zu sein. Nach Weihnachten verbrachten die beiden gemeinsam mit ihren drei Kindern einen Skiurlaub in Aspen und zeigten sich dort in alter Vertrautheit. Kurz darauf bot der 33- Jährige seine Junggesellenwohnung zum Verkauf an, um wieder in die gemeinsame Familienvilla einzuziehen.