Kourtney Kardashian auf Dating- Website für Farmer

Die Schwestern des "Keeping Up With the Kardashians"- Stars wollten nicht länger mit ansehen, wie ihre Schwester, die jüngst bei einem Nacktfotoshooting zu bewundern war, als frustrierter Single durch die Weltgeschichte irrt.

Unfreiwillige Suche nach Liebe

Deshalb haben Khloe und Kim Kardashian Kourtney auf einer Dating- Plattform angemeldet. Nicht auf irgendeiner, sondern auf einer Partnervermittlungsseite für Farmer.

Kourtney Kardashians superscharfes Nacktshooting Foto: Viennareport

Kourtney ist Berichten zufolge nicht gerade begeistert von der unfreiwilligen Suche nach Liebe im landwirtschaftlichen Bereich, obwohl sie ihren Schwestern zufolge gerne Bauernhöfe besucht und selbst gerne einen hätte.

Währenddessen trieb sich ihr Ex- Freund Scott Disick in der vergangenen Woche in Cannes herum und hatte im Schlepptau erst Bella Thorne, dann seine Ex- Flamme Chloe Bartoli, Sofia Richie und weitere leichtbekleidete Damen ...