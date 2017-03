Koller- Treffen mit Prinz Charles ist fixiert

31 Jahre ist es her, dass Prinz Charles mit Diana in Österreich weilte. Am 5. und 6. April kommt der britische Thronfolger nun mit seiner neuen Frau Camilla, Herzogin von Cornwall. Und eine, die bis vor Kurzem keine Einladung für einen Treff hatte, ist sich nun ihrer Sache sicher: Grande Dame Dagmar Koller wird bei einem Dinner von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg den Prinz von Wales wiedersehen.