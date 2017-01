"Kolibris" Geheimplan: Karriere mit Lugners Hilfe

Kim Kardashian, Dita Von Teese, Berlusconis "Bunga Bunga"- Bekanntschaft Ruby Rubacuori oder Clooney- Ex Elisabetta Canalis - auf dem Tanzparkett ist Richard Lugner in seinem Element. Und dorthin kehrt "Mörtel" nach einer kurzen Abstinenz auch wieder zurück. Auf dem Zuckerbäckerball am Donnerstagabend wird Lugner wohl wieder ganz der Alte sein - samt einer alten Bekannten: Bahati "Kolibri" Venus.