"Kolibri": Trotz "Strip" bei Bohlen keine Chance

Bekannt ist Bahati Venus ja eher als Ex- Tierchen von Richard Lugner als als begnadete Sängerin. Das sollte sich am Samstagabend dank eines Auftritts bei "DSDS" jedoch ändern. Leider konnte "Kolibri" die Jury mit ihrem selbstgeschriebenen Song "Baby" so gar nicht begeistern. Scooter- Frontmann H.P. Baxxter erklärte nach ihrer Performance: "Das war ein Übungsnachmittag im Studio." Und Jury- Urgestein Dieter Bohlen kommentierte: "Es klang so wie ein kleines Baby. Du hast gesungen wie ein Kolibri."

Die "DSDS"-Jury rund um Dieter Bohlen (rechts außen) Foto: RTL

Statt ihrer Gesangskünste, interessierte sich Bohlen viel mehr für die Beziehung mit Richard Lugner und fragte: "Warum hast du diese Lugner- Sache gemacht?" Darauf erwiderte die 29- Jährige: "Den Richard habe ich damals in der Lugnercity, seinem Einkaufszentrum, kennengelernt. Und wir waren eben eine Zeit lang zusammen. Aber dann waren doch die Ziele von jedem unterschiedlich, und deswegen haben sich unsere Wege getrennt."

Bahati Venus versuchte bei "DSDS" ihr Glück als Sängerin. Foto: RTL

Die Abfuhr auf der "DSDS"- Bühne wollte die einstige "Adam Sucht Eva"'- Kandidatin aber nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Bei ihrem zweiten Song zog die langhaarige Brünette plötzlich ihre Perücke vom Kopf und stand nur noch mit Glatze vor der Jury. "Jetzt ist es spooky. Da bekommt man ja Angst", war Bohlens Kommentar. Daraufhin gestand er jedoch: "Das war cool von dir. Aber an der Stimme ändert es natürlich nichts." Trotz musikalischer Abfuhr zwitscherte "Kolibri" vor ihrem Abflug von der Bühne: "Ihr werdet sicher nochmal von mir hören."