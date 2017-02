"Kolibri": Lugner zahlt Ex- Tierchen Schweigegeld

Vor wenigen Wochen tanzte Bahati "Kolibri" Venus noch in trauter Zweisamkeit mit Richard Lugner über den Zuckerbäckerball. Doch schon kurze Zeit später war Schluss mit Friede, Freude, Eierkuchen - und das Ex- Tierchen holte zum medialen Rundumschlag gegen den 84- jährigen Society- Baulöwen aus. Er habe ihr die 500 Euro für ihr Ballkleid, Make- up und Friseur noch nicht bezahlt, lamentierte die Sängerin und schimpfte: "Schäm dich, alter Mann!"

Richard Lugner und sein Ex-"Kolibri" Foto: Peter Tomschi

Und während Richard Lugner schon in den Startlöchern für den Opernball scharrt, kommt "Kolibri" mit der nächsten Enthüllung um die Ecke. Im "OK!"- Magazin plaudert die 29- Jährige aus, was der eigentliche Grund dafür ist, dass bislang keine seiner Ex- Freundin ein schlechtes Wort über den Baumeister verloren hat.

Lugner zahlt Ex- Tierchen Schweigegeld

"Richards andere Exen bekommen monatlich Geld, um nichts auszuplaudern", erklärt Bahati Venus. Für "Kolibri" war der Preis, gegenüber der Presse den Mund über die Liaison mit dem umtriebigen Baumeister zu halten, offenbar zu hoch - beziehungsweise zu niedrig.

Neun Monate war Richard Lugner mit Bahati "Kolibri" Venus liiert. Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

Denn während "Bambi" und "Käfer" bei den letzten Society- Events nur in höchsten Tönen über ihren Ex redeten, packt Bahati lieber regelmäßig in den Medien über ihre kurze Liebelei mit Lugner aus. Ihre Begründung: "Ich bin lieber frei!" Sich einen Maulkorb verpassen zu lassen, sei einfach nichts für sie. Und wir sind schon gespannt, welches pikante Detail "Kolibri" den Medien als nächstes zwitschert ...