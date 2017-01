"Kolibri": "Bin als Sängerin noch unbekannt"

Glück in der Liebe, Erfolg im Job? Für Bahati Venus läuft es gerade richtig gut. Zum einen kümmert sich ihr Ex Richard Lugner nach seiner Scheidung wieder vermehrt um seinen "Kolibri". Zum anderen hofft die 30- jährige Wienerin, am Samstag bei "Deutschland sucht den Superstar" einen Erfolg zu landen.