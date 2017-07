Knast- Hottie Meeks: Ehefrau reicht Scheidung ein

Der heißeste Ex- Knacki der Welt ist bald auch einer der heißesten Ex- Ehemänner der Welt. Nachdem er in der Türkei nicht zum Arbeiten war, wie das Malemodel seiner Frau gegenüber behauptet hatte, sondern dort auf einer Yacht mit der Milliardärstochter Chloe Green herummachte, wurden ihm jetzt die Scheidungpapiere präsentiert.