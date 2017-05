Klum- Topmodel und Motsi Mabuse im Anflug

Als Ex- Profitänzerin hat Motsi Mabuse die richtige Kondition und bestimmt auch das passende Schuhwerk, um die ganze Nacht durchzushoppen. Denn genau das wird die "Let’s Dance"- Jurorin am 8. Juni als Stargast der Vienna Fashion Night gemeinsam mit "Germany’s Next Topmodel"- Siegerin Céline Bethmann tun.