Klubbb3: "Schlager ist geil  wegen uns!"

Neues Album, neues Glück! Mit ihrer CD "Jetzt geht's richtig los!" ist Klubbb3 noch vor ihrem Auftritt am 8. April in der Wiener Stadthalle bei uns zu Gast. Das Gute- Laune- Trio, bestehend aus Christoff, Jan Smit und Florian Silbereisen, tut vor allem eines, es nimmt sich kein Blatt vor den Mund: "Wir sind die Band, die unzensierten Schlager macht. Ohne Kompromisse und ohne Zugeständnisse an Kritiker!"