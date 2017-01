Klaus Wildbolz: Freundin erbt Millionenvermögen

Beim 20- Jahre- Jubiläums- Treff der Darsteller des Fernseh- Hits "Schlosshotel Orth" im November fehlte Wildbolz bereits. Am 5. Jänner starb er dann - an Darmkrebs, der, wie es heißt, zu spät erkannt wurde.

Klaus Wildbolz und Barbara Wussow in der "Schlosshotel Orth"-Folge "Der tragische Unfall" Foto: ORF/Milenko Badzic

Sein Erbe, Wildbolz war über all die Jahre sehr fleißig, spielte sehr viele Rollen auf den Bühnen und im TV, wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Dazu kommen noch seine Oldtimer, er hütete seine Schätze auf vier Rädern in einer eigenen Garage. Nicht zu vergessen die Villa im Wiener Nobelbezirk Hietzing, in der er zuletzt mit von Vöhren lebte. Sie soll auch die Begünstigte in seinem Testament sein.

Auch einen letzten Wunsch hatte er, er war Schweizer Staatsbürger: ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof.

Klaus Wildbolz bei einem Auftritt in der Krimi-Serie "Tatort" Foto: ORF/Ali Schafler

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung